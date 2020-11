Ein Held aus Enger wird geehrt

Colin war Mitte Juli mit seinem Vater an der Ostsee gewesen. An einem der Strandtage bemerkte er weit draußen im Meer eine ältere Frau, die um Hilfe rief und mit ihrer Poolnudel immer wieder unter Wasser gerissen wurde. Wie sich herausstellte, war Hilda Kiesau in eine gefährliche Unterströmung geraten. Colin, der das Schwimmabzeichen in Gold besitzt, zögerte nicht lange und rettete der Rentnerin das Leben.

Für diesen mutigen Einsatz erhält er nun den einzigen Preis für Wasserrettung in Deutschland. Die Auszeichnung honoriert ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement im Wasserrettungsdienst und ist mit 3000 Euro dotiert.

Da die eigentlich für den 10. Dezember vorgesehene Preisverleihung in Hamburg coronabedingt nicht stattfinden kann, entschied sich die Jury für eine andere Lösung: Sie schickte kurzerhand ein Filmteam zu Colin und seinem Vater Karsten nach Enger. „Das war total aufregend“, erzählt Colin.

Zwei Kameramänner, ein Aufnahmeleiter und eine Moderatorin bildeten die Crew. Knapp drei Stunden lang interviewten sie Colin: „Viele Einstellungen wurden wieder und wieder gedreht, vermutlich wird hinterher dann alles zusammengeschnitten.“ Mit seinem Stunt-Scooter und dem Mountainbike habe er einige Kunststücke vorgeführt – auch diese Szenen sollen im Beitrag zu sehen sein.

Natürlich durfte auch die Preisverleihung keinesfalls fehlen: „Das Team hat mir den Pokal überreicht. Der sieht sehr edel aus“, findet Colin. Die Aufschrift lautet: „DLRG-Nivea-Preis für Lebensretter 2020 Colin Schubert“. Eine große Ehre für den mutigen Engeraner, der im Sommer bereits ein ausführliches Dankesschreiben von Bürgermeister Thomas Meyer erhalten hatte.

„Am 10. Dezember wird es einen Live-Stream auf YouTube geben. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben“, erzählt der Preisträger. Außerdem sei noch einen Podcast mit Colin, der DLRG und Hilda Kiesau geplant.

Er selbst bleibt bei dem ganzen Rummel um seine Person bescheiden: „Über die Auszeichnungen und Veröffentlichungen freue ich mich natürlich sehr, doch am meisten freue ich mich, dass ich Frau Kiesau das Leben gerettet habe und wir immer noch Kontakt miteinander haben.“

Der Pokal wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz im Haus der Schuberts bekommen. Denn er wird Colin immer an diesen aufregenden Sommer 2020 erinnern, in dem er zum Lebensretter wurde.