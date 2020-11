Schulleiter in Enger/Spenge sehen verlängerte Weihnachtsferien kritisch

Enger/Spenge (WB) -

Zur Reduzierung der Corona-Infektionen haben Bund und Länder am Mittwoch beschlossen, dass deutschlandweit die Weihnachtsferien bereits am Samstag, 19. Dezember, statt erst am Mittwoch, 23. Dezember, beginnen. Bei den Schulleitungen in Enger und Spenge trifft diese Idee auf wenig Gegenliebe.