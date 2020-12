Diebe dringen in Enger-Dreyen in einen Schuppen ein

Enger (WB) -

Einen großen silbernen Aufsitzrasenmäher und einen Schwimmroboter haben Einbrecher in der Nacht zu Montag aus einem Schuppen an der Hückerstraße in Dreyen gestohlen. Den Mäher mussten die Diebe laut Polizei einige hundert Meter weit vom Grundstück schieben.