Hilfe für herrenlose Tiere in Rumänien

„Hundegruppe für Groß und Klein“ sammelt in Enger und Spenge Spenden

Enger/Spenge (WB) -

Die „Hundegruppe für Groß und Klein“ ist ein wirklich bunter Haufen. Ihr gehören Besitzerinnen und Besitzer von Hunden verschiedenster Rassen an. Sie alle eint die Liebe zum „besten Freund des Menschen“. Diese ist auch der Antrieb für die lose organisierten Mitglieder, in der Vorweihnachtszeit Spenden zu sammeln für Hunde, denen es nicht so gut geht wie den eigenen.