Flotte Sprüche gesucht: Was denkt Widukind?

Enger (WB) -

Auf in ein neues Abenteuer mit Widukind! Vor drei Jahren ist das Kinderbuch „Widu, Witte, ... was für’n Kind?“ von Ulrike Kindermann und Wolfgang „Percy“ Oehme erschienen. Jetzt werden bis zum 31. Dezember passende Sprüche zu alten und neuen Motiven gesucht. Für Poster und Postkarten, die Widukind auch in die heimischen Wohnzimmer bringt.