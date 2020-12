Kein Zufahrtsverbot für die Poststraße

Morgendlicher Stau an der Grundschule Enger: Laut Straßenverkehrsamt und Polizei ist Verkehr gut geregelt

Enger (WB/dd) -

Da viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Grundschule Enger-Mitte bringen und möglichst nah an das Gebäude heranfahren wollen, ergeben sich allmorgendlich an der Kreuzung Poststraße/ Ringstraße chaotische Verkehrsverhältnisse. Der Rat der Stadt Enger beschäftigte sich daher in seiner jüngsten Sitzung mit der Frage, ob es möglich und sinnvoll sei, ein Zufahrtsverbot während der Schulzeiten für die Poststraße zu verhängen.