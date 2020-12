Der kleine Jesus liegt in einer Lego-Krippe

Enger/Spenge (WB) -

Ein riesengroßer Stern über einem kleinen Gebäude, auf dessen Dach ein Engel steht. In dem Bauwerk stehen zwei Personen an einem Behältnis, in dem ein Baby liegt. Ein grauer Vierbeiner beobachtet die Szenerie. Ganz klar: hier handelt es sich um eine Darstellung des Stalls von Betlehem, in dem Jesus Christus zur Welt gekommen ist.