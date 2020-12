Fensterrahmen illegal am Friedhof Dreyen entsorgt

Enger (WB/KaWe) -

Ein aufmerksamer Leser dieser Zeitung hatte bereits am Montag illegal entsorgte Fensterrahmen am Friedhof in Dreyen und 200 Meter Luftlinie entfernt in der Straße Zum Niedernfeld gesichtet. Direkt informierte er neben dieser Zeitung auch die Stadt Enger. Noch am selben Tag haben Mitarbeiter des Bauhofes die Fensterrahmen entsorgt.