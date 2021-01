Timpkenfest im Livestream

Enger (WB). -

Normalerweise ist am 6. Januar die Stiftskirche rappelvoll. Vor allem Familien kommen dann, um an den Sachsenherzog Widukind zu denken, der am 6. Januar gestorben sein soll. Im Anschluss an den Gottesdienst verteilen die Provisoren die Timpken an alle Besucher. Wie schon die Weihnachts- und Silvestergottesdienste müssen die Engeraner in diesem Jahr aber auch das Timpkenfest von zu Hause aus feiern.