Seit 2011 leidet Mirco Weigand aus Enger an ALS. Amyotrophe Lateralsklerose ist eine nicht heilbare Krankheit des motorischen Nervensystems, die bei den meisten binnen drei bis fünf Jahren zum Tod führt.

Seit 2015 ist der 41-Jährige auf ein Beatmungsgerät angewiesen, kann inzwischen nicht mehr sprechen und benötigt eine 24-Stunden-Intensivpflege. „Nach einer Nahtoderfahrung haben wir uns entschlossen, trotz der Erkrankung ein Kind zu bekommen. Wir waren der Meinung, dass etwas von Mirco auf dieser Welt bleiben soll“, sagt Janine Weigand.

Wunschkind Finn ist inzwischen vier Jahre. Er weiß, dass sein Papa einmal sterben wird – viel früher als das bei den Vätern seiner Freunde der Fall sein wird. Trotz allem sind die Weigands eine fröhliche Familie. „Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, sagt die Erzieherin, die in Teilzeit arbeitet. Doch die Corona-Pandemie macht es ihnen nicht leicht. „Mein Sohn und ich sind mit anderen draußen unterwegs, aber meinen Mann macht Covid-19 sehr einsam“, sagt sie. Seit fast einem Jahr habe er seinen besten Freund nicht gesehen. Als Hochrisikopatient versucht Weigand, Kontakte möglichst zu vermeiden – verzichtet sogar auf Physiotherapie und den Logopäden.

Als es die Pandemie im Sommer zuließ, unternahm die Familie einen Ausflug zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe. „Wir haben einen Bulli, in den der Rollstuhl und das Beatmungsgerät passen“, sagt Janine Weigand. Und auch die Intensivpflegekraft fährt dann mit. „Eigentlich wollten wir 2021 in Urlaub fahren. Das wird aber wegen Corona nichts.“

Selbst in seinem jetzigen Zustand setzt sich Mirco Weigand für andere ein. Während des Gesprächs mit dieser Zeitung tippt er auf seinem Sprachcomputer, den er nur mit den Augen steuern kann, eine WhatsApp an seine Frau: „Vergiss nicht, den Verein und die Spendensammlung zu erwähnen.“ Chance zum Leben - ALS wurde ursprünglich gegründet, um Weigand zu helfen. Heute unterstützt der Verein viele andere ALS-Betroffene.