Der Unfallfahrer fuhr am Dienstag, 19. Januar, auf der Birkenstraße in Richtung Obere Talstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er laut Polizei in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf der abschüssigen Strecke kollidierte sein Transporter mit einem Metallgeländer, das die Fahrbahn abgrenzt.

Durch den Aufprall verletzte sich der 28-jährige Beifahrer leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, der Schaden des Geländers wird mit etwa 3000 Euro angegeben. Weil der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.