Mehrere Geschädigte informierten gegen 1.13 Uhr die Polizei. Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Fürstenweg wachten wegen eines großen Knalls in der Nacht auf. Die Polizeibeamten stellten mehrere eingeworfene Fensterscheiben in Wohnungen im Erd- und ersten Obergeschoß fest. Zudem wurden Steine als Tatmittel zur Spurenauswertung sichergestellt.

Die Angaben der Zeugen ergaben, dass die Zerstörungen zeitgleich durch mehrere bislang unbekannte Täter erfolgten. Der Schaden pro Fenster dürfte sich laut Polizei auf mindestens 200 Euro im Glas beziffern. Die Polizei bittet um Hinweise unter 05221/8880 erbeten.