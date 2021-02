Ein 60-jähriger Engeraner entdeckte am Sonntag, 31. Januar, gegen 17.10 Uhr, dass in sein ehemaliges Hotel an der Bünder Straße eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter entleerten im ehemaligen Schankraum im Erdgeschoss einen Feuerlöscher und hinterließen in diversen Räumen leere Dosen und Flaschen sowie Zigarettenstummel.

Aus dem Schankraum entwendeten sie außerdem einen Fernseher. In einem der ehemaligen Hotelzimmer im Obergeschoss rissen sie ebenfalls einen Fernseher aus der Wandhalterung, ließen ihn jedoch im Flur zurück. Die Kriminalpolizei hat die Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern noch an. Wie hoch der genaue Sachschaden ist und wie sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben, wird noch ermittelt.