Wie Julia Dowe, Sprecherin der Polizei Herford, mitteilt, wurde bei allen drei Unfällen niemand verletzt. „Es blieb jedes Mal bei Blechschäden.“

Gegen 7.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr nach Dreyen aus. Aufgrund der Glätte hatte sich an der Straße Zur Schmiede/Im Sundern ein Auto überschlagen und war auf dem Dach im Graben liegengeblieben. Der Fahrer habe sich anschließend selber zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben, habe aber keine offensichtlichen Verletzungen davongetragen. Im Einsatz waren hier der Löschzug Enger-Mitte sowie der Löschzug Dreyen.

Zu Glätteunfällen rückte die Polizei außerdem nach Pödinghausen in die Straße Zum Hönerbrock sowie nach Spenge an die Engersche Weststraße in Lenzinghausen aus.