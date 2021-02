Update: Räume im ehemaligen Hotel mit Feuerlöscher-Pulver verwüstet und in Ruhe Bier getrunken

Enger (WB) -

Zum Einbruch in das ehemalige Hotel Herzog Wittekind in Enger sind weitere Details bekannt. Unter anderem haben die unbekannten Täter anscheinend noch in Ruhe ein Bier getrunken.