In Enger wird Montag wieder Müll abgeholt

Enger (WB) -

In Enger nimmt die Müllabfuhr am Montag, 15. Februar, wieder den Dienst auf. Das betrifft auch die Abfuhr des Leichtverpackungsmülls (grüne Tonne), teilt die Stadt mit. „Dies ist jedoch in vollem Umfang nur möglich, wenn vor Ort die Voraussetzungen für eine geordnete Entsorgung gegeben sind“, heißt es.