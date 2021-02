Mit dem Auto in die Warnbaken gefahren

Enger (WB) -

Bei einem Unfall auf der Ringstraße in Enger ist am Freitag ein Skoda stark beschädigt worden, als eine Engeranerin mit ihrem Auto Warnbaken touchierte. Die Polizei sucht nach einem Unfallbeteiligten in einem schwarzen Kombi, der einfach davon gefahren ist.

