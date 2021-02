Enger (WB) -

Zwar sind die Türen für Besucher geschlossen, dennoch tut sich so einiges im Haus der Kulturen (HdK) in der Brandstraße. Die Mietverhältnisse für die in den Obergeschossen befindlichen Wohnungen sind gekündigt und die Räumlichkeiten können renoviert an den Vermieter übergeben werden.