Todesfall in Wittekindshofer Einrichtung

Enger (WB/bo) -

Im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen im Wittekindshofer Wohnhaus an der Bielefelder Straße in Enger ist am vergangenen Wochenende ein Mensch mit Vorerkrankungen verstorben. Das teilt die Diakonische Stiftung Wittekindshof mit.