Ein Jahr im Ausnahmezustand

Hut ab vor so viel Engagement! Neben den Belastungen, die die Corona-Pandemie privat und beruflich mit sich bringt, sind die DRK-Ehrenamtlichen unermüdlich im Einsatz, um an vorderster Front zu helfen und sich für andere einzusetzen. Dabei sind sie immer im direkten Kontakt zu anderen Menschen – oft sind es sogar Corona-Infizierte. Auch wenn sie sämtliche Schutzmaßnahmen treffen, setzen sie ihre Gesundheit aufs Spiel. Ein großes Dankeschön auch an die Arbeitgeber, die das in Kauf nehmen und ihre Mitarbeiter immer wieder freistellen. Es bleibt zu hoffen, dass Corona bald vorbei ist und wieder etwas Normalität einkehrt. Christina Bode