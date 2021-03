SPD nominiert erneut Stefan Schwartze

„Ich freue mich über die Nominierung und das Vertrauen der Mitglieder. Für mich ist es eine besondere Ehre, diesen Wahlkreis, in dem ich seit meiner Geburt lebe und arbeite, in Berlin zu repräsentieren. Und ich will auch weiterhin so viel wie möglich für die Menschen hier bei uns in der Region rausholen“, erklärte der 46-Jährige.

Jetzt könne es endlich losgehen mit dem Wahlkampf . Knapp 200 Tage sind es noch bis zur Bundestagswahl im September.

„Diese Zeit werden wir nutzen, um mit all denen in Gespräch zu kommen, deren Leben wir jeden Tag ein Stück besser machen wollen. Wir werden sprechen über unsere Ideen für eine Gesellschaft, die von gegenseitigem Respekt getragen wird, frei von Vorurteilen“, betont Schwartze.