„Niemand will Enger zupflastern"

Diskussionen gab es vor allem darüber, ob alle angegebenen Flächen in dem Plan auftauchen müssen oder ob an einigen Stellen gestrichen werden könnte. Bei einem prognostizierten Einwohnerwachstum bis 2040 von 6,1 Prozent (1250 Personen) werden 86 Hektar Wohnbaufläche und 28 Hektar Wirtschaftsfläche angesetzt. Verwunderung gab es in der Runde vor allem darüber, dass Nachbarkommunen ähnlicher Größe lediglich sieben bis elf Hektar Wohnbaufläche einplanen und Enger so zu einem Eldorado für Investoren werden könnte. Bürgermeister Thomas Meyer stellte klar, dass die Flächen nicht alle bebaut werden sollen. „Wir sollten überlegen, ob wir die Möglichkeiten nutzen wollen, um selber festzulegen, was wir benötigen, oder ob wir schon jetzt einschreiten“, sagte er.