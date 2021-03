„Niemand will Enger zupflastern"

Enger (WB) -

Von Christina Bode

Der Regionalplan-Entwurf sorgt in Enger für Kontroversen. Er regelt, wo bis 2040 Wohn- und Gewerbeflächen entstehen könnten. Dabei werden deutlich mehr Flächen ausgewiesen, als tatsächlich bebaut werden sollen. In einer Sondersitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Infrastruktur und des Umweltausschusses diskutierten die Mitglieder am Montag über die Inhalte, zu denen die Bezirksregierung noch bis zum 31. März Stellungnahmen annimmt.