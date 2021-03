Mehr Bereiche für Landschaftsschutz gefordert

„Die Bezirksregierung hätte wissen können, dass es nach der Kommunalwahl dauern würde, bis sich die kommunalpolitischen Gremien soweit aufgestellt haben, dass sie über den umfangreichen Plan beraten können“, sagt Stoppkotte.

So sei bis zum Abgabetermin am 31. März nicht mehr viel Zeit, um Bedenken zu äußern. Doch zumindest der BUND wolle nicht tatenlos zusehen, wie landschaftlich genutzte Gebiete, in denen immer seltener werdende Vogelarten lebten, zu Allgemeinen Siedlungsgebieten (ASB) erklärt würden, wie dies zum Beispiel in Lenzinghausen oberhalb der Werther Straße und nördlich des Schnepfenweges in Westerenger der Fall sei.

Neu an diesem Regionalplan sei, dass er die Flächenausweisung vom tatsächlichen Bedarf an Baugrund abkoppele. Das berge eine problematische Unverbindlichkeit. Die Konflikte, die es eigentlich im Vorfeld zu klären gelte, würden auf die nächsten Entscheidungsebenen verschoben.

Die 86 Hektar ASB-Kontingent in Enger und 9 Hektar in Spenge seien schon viel zu großzügig berechnet. Doch die ausgewiesenen Gebiete gingen noch weit darüber hinaus. „In Zeiten des Klimanotstandes sollten wir uns eher Gedanken machen, wo wir mehr so genannte Bereiche zum Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung für Vogelarten des Offenlandes (BSLV) ausweisen, anstatt noch mehr Baugebiete“, sagt Stoppkotte. Das Thema Verdichtung greife der Regionalplan lediglich dann auf, wenn es darum gehe, die neuen ASB möglichst platzsparend zu bebauen.

Was vielen nicht bewusst sei: „Wenn wir Bereiche wie das Windfeld, das derzeit noch Landschaftsschutzgebiet ist, zum ASB machen, dann gilt diese Festschreibung bis 2040. Das heißt, dass die Stadt, sollte sie sich entschließen, dort verstärkt in den Naturschutz zu investieren, keine Fördergelder dafür erhält“, erläutert Stoppkotte. Wald, Teich und Siek blieben zwar in jedem Fall erhalten, könnten aber nicht zum Naturschutzgebiet ausgebaut werden. Eine Bebauung des gesamten Areals habe auch negative Auswirkungen auf die stadtklimatischen Verhältnisse.

Viele der potenziellen Siedlungsgebiete seien als Biotopverbundachsen oder für den Erhalt von Populationen der im bereits stark zersiedelten Kreis Herford gefährdeten Offenland-Vogelarten wie Rebhuhn, Kiebitz oder Feldlerche von besonderer Bedeutung. Holger Stoppkotte fordert daher: „Es muss erhebliche Rücknahmen in der Darstellung geben.“

So beherberge das Gebiet westlich des Westfalen-Rings in Belke-Steinbeck noch mehrere Kiebitz-Brutpaare und sei für die Tiere als Verbindungsachse zum Bolldammbach wichtig. Auch für den gesamten Bereich zwischen Enger Bruch und Bielefelder Straße ober- und unterhalb der Herforder/Wertherstraße wünscht sich der BUND einen BSLV. Die Flächen beherbergten mehrere Kiebitzbrutpaare, welche das NSG Enger Bruch als Nahrungshabitat nutzten und auf den Ackerflächen südlich der Wertherstraße brüteten.

Auch die Ausweitung des Gewerbegebiet von Pödinghausen bis an das Siedlungsgebiet lehnt der BUND ab, weil sonst der Entwicklungskorridor zwischen dem Feldgehölz mit Trauerschnäpper-Vorkommen im Norden und dem parkähnlichen Golfplatz und Teichgebiet im Süden geschlossen und der Biotopverbund unterbrochen würde.