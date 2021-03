„Die Kinder und Jugendlichen müssen dringend Präsenzunterricht haben“, sagt Beatrix Diel, kommissarische Leiterin der Realschule Enger. „Über so lange Zeit Selbstdisziplin und Eigenmotivation aufzubringen, ist schwer.“ Zudem sei klar: „Eine Videokonferenz ersetzt keinen Unterricht in der Klasse.“ Auch die soziale Komponente sei nicht zu unterschätzen. Wie am Widukind-Gymnasium Enger und der Regenbogen-Gesamtschule Spenge werden die Klassen halbiert.