Testzentrum in der Spenger Stadthalle könnte schon am Wochenende starten

Spenge (WB) -

Für die Durchführung von Corona-Schnelltests im entstehenden Testzentrum in der Spenger Stadthalle wird medizinisches Personal gesucht. Die zentrale Station, die in Kooperation der Rosen-Apotheke mit der Stadt, der Feuerwehr, dem DRK und dem St. Martins-Stift aufgebaut wird, könnte bereits am Wochenende an den Start gehen, sofern sich ausrechend Personal findet.