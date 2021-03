Das bekommt Beatrix Diel, kommissarische Leiterin der Realschule Enger , immer mal wieder von Eltern zu hören. Aber weit gefehlt. „Das Gehirn lernt nicht digital – weder das Lesen, noch das Schreiben. Das geht eindeutig aus Forschungsberichten hervor“, warnt sie. Für die geistige Entwicklung sei die Arbeit mit Buch, Heft und Stiften unverzichtbar. Das fängt schon beim Lesen eines klassischen Buches an. „Kinder behalten sehr viel mehr im Gedächtnis, während sie auf dem Tablet mit den Augen hin und her springen. Das kennen wir von uns selber, wenn wir eine Internetseite anschauen. Wir verschaffen uns zunächst einen Überblick“, sagt die Pädagogin. Wird mit einem digitalen Medium gearbeitet, habe sich gezeigt, dass dann ein eBook noch am besten funktioniert. Und ähnlich sieht das auch beim Schreiben aus. Inzwischen haben viele Eltern Zweifel, ob es überhaupt noch Sinn macht, eine Handschrift zu erlerne n.