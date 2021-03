„Es muss mehr getan werden“

Allzu überrascht davon ist der ADFC Enger-Spenge nicht: „Es hat sich seit der Umfrage vor zwei Jahren für die Radinfrastruktur sichtbar nichts Wesentliches getan“, sagt Uwe Diekmann, Sprecher der Ortsgruppe.

Im Test landeten im landesweiten Vergleich sowohl Enger als auch Spenge nur im letzten Drittel der Städte ihrer Größe. 83 Radfahrer aus Enger und 60 aus Spenge hatten an der Befragung teilgenommen. Enger liegt im Ortsgrößenvergleich in NRW auf Platz 84 von 116 teilnehmenden Städten. In Spenge ist es Platz 38 von 54. Die Mehrzahl der Teilnehmer gab zu Protokoll, dass Radfahrer als Verkehrsteilnehmer nicht ernst genommen würden und dass in jüngster Zeit kaum etwas für den Radverkehr getan worden sei.

Vor zwei Jahren hatte nur Enger an der Befragung teilgenommen. Aus Spenge war damals nicht die notwendige Mindestbefragtenzahl von 50 Personen zusammengekommen. Die Tatsache, dass es diesmal geklappt hat und Daten aus Spenge verwertet werden konnten, sieht Uwe Diekmann positiv: Das Interesse am Thema Radfahren und Sicherheit habe zugenommen.

Dem ADFC Enger-Spenge bereite Sorgen, „dass sich die Engeraner und Spenger auf dem Rad nicht wohler fühlen“, denn: „Fahrradfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Städte“.

Der Fahrradklima-Test zeige bei anderen Städten, „dass kontinuierliche Radverkehrsförderung auch honoriert wird und sich in einem guten Verkehrsklima niederschlägt.“ Schon mit kleineren Maßnahmen ließe sich die Situation positiv beeinflussen, beispielsweise durch Verbesserung des Zustandes der Radwege, mehr Tempo-30-Zonen oder für Radfahrer geöffnete Einbahnstraßen.

Aus Sicht des ADFC ist jetzt die Politik am Zug . „Wenn die Städte Enger und Spenge wollen, dass mehr Menschen aufs Rad steigen und die Stadt von unnötigen Autofahrten entlasten, dann muss mehr getan werden. Wir brauchen Platz für gute Radwege, ein zusammenhängendes Radwegenetz und ausreichend Fahrradparkplätze an Haltestellen, Einkaufsstraßen und öffentlichen Gebäuden, verteilt im gesamten Stadtgebiet.“

Die Verlängerung der Nordhofstraße soll zu einem breiten Radweg ausgebaut werden. Foto: Christina Bode

In Enger harre laut Diekmann das Alltagsradewegekonzept seiner Umsetzung. Das Konzept wird vom ADFC sehr begrüßt: „Wenn die Maßnahmen daraus alle umgesetzt werden, bedeutet das eine deutliche Verbesserung der Rad-Infrastruktur in Enger“, sagt Diekmann. Erfreut wird vom ADFC zur Kenntnis genommen, dass der Bau des Radwegs an der Nordhofstraße an der Verbindung nach Dreyen auf den Weg gebracht wurde.

In Spenge gibt es noch kein Alltagsradwegekonzept. Die Stadt hinke da etwas hinterher, sagte der ADFC-Sprecher. Die Ortsgruppe wolle jetzt mit Fachbereichsleitern beider Städte ins Gespräch kommen und die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests gemeinsam reflektieren.