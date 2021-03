Ab Montag gelten schärfere Regeln

Derzeit werden 37 Patientinnen und Patienten wegen Covid 19 stationär in den Krankenhäusern behandelt, sechs Menschen werden intensivmedizinisch betreut, drei davon sind beatmungspflichtig. Es gibt im Kreis Herford in 10 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe bestätigte Fälle. Insgesamt sind elf Bewohnerinnen und Bewohner sowie 13 Beschäftigte infiziert. 13 weitere Beschäftigte sind ohne Infektion in Quarantäne. In 38 Schulen im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 57 Schülerinnen und Schülern sowie um eine Lehrkraft. In 12 von insgesamt 129 Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 15 Kindern und 4 Infektionen beim Kita-Personal.