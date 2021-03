Kleinbahn-Waggon geht in Flammen auf

Ehemaliger Salonwagen stand seit 1963 am Benter Weg in Herford

Herford (WB) -

Ein Stück Herforder Kleinbahn-Geschichte ist in Flammen aufgegangen. Um 12.42 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem zugewucherten Grundstück am Benter Weg gerufen. Dort, direkt neben der ehemaligen Kleinbahntrasse, versteckt zwischen Bäumen und Gestrüpp, steht seit 1963 ein ausrangierter Waggon auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück.