Coronabedingt sei eine Durchführung nicht möglich, so die Organisatoren . Auch die alljährliche Müllsammelaktion mit der Grundschule und der Feuerwehr kann in diesem Frühjahr wieder nicht stattfinden, teilt Vorsitzender Ralf Wollbrink mit.

„Der Vorstand würde sich freuen, wenn sich einzelne Personen oder Familien bereit erklären würden, eine Straße oder einen Bereich in Bardüttingdorf vom Müll zu befreien“, sagt Wollbrink. Es habe sich stellenweise einiger Müll angesammelt Die Sammelaktion soll am Samstag, 10. April, stattfinden. Jede Familie kann sich eine Straße oder einen Bereich zum Sammeln aussuchen. Damit der Müll anschließend abgeholt werden kann, müssen die Teilnehmer sich anmelden. Anmeldungen nimmt Ralf Wollbrink unter Telefon 05225/79696 entgegen. Er bringt dann Müllsäcke vorbei und holt sie ab 14 Uhr wieder ab. „Wenn wir uns schon nicht treffen können, können wir uns aber so für unser Dorf engagieren“, sagt der Vorsitzende.

Neuigkeiten aus dem Verein gibt es im Internet auf der neuen Homepage des Heimatvereins .