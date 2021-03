Enger (WB) -

Von Christina Bode

Mottowoche mit Kostümen und lauter Musik und am Ende der Chaostag: Ihre letzte Schulwoche feiern angehende Abiturienten normalerweise ausgiebig. Wer in dieser Woche über den Schulhof des Widukind-Gymnasiums geht, trifft dort so gut wie niemanden an. Feiern ist hier in dieser Woche nicht erlaubt.