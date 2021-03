Unverpackt gab‘s schon bei „Oma Doro“

Enkelin Dörthe Berlin erzählt von ehemaligem Kolonialwarenladen an der Steinstraße in Enger

Von Christina Bode

Nachdem Martin und Dorothea Beckemeier Mitte der 50er Jahre die alte Tabakfabrik an der Steinstraße in Enger gekauft hatten, eröffneten sie dort einen Kolonialwarenladen. Vom Kaffee über Mehl bis hin zu Hygieneartikeln wurden in diesem „Tante Emma“-Laden Artikel des täglichen Bedarfs verkauft – nahezu alle unverpackt, wie es typisch für diese Zeit war.