Was im Kreis Herford jetzt gilt

Muss ich mir das Testergebnis bescheinigen lassen?Ja. Das negative Testergebnis muss in der Teststelle schriftlich oder digital bestätigt werden. Diese Testbestätigung darf nicht älter als 24 Stunden sein und ist bei der Inanspruchnahme der Angebote mitzuführen.

Welche Tests gibt es und wie sind diese durchzuführen?In den Testzentren und - stellen im Kreis Herford werden Schnelltests (PoC-Antigen-Tests) durchgeführt: Sie müssen von fachkundigen oder geschulten Personen angewendet werden, die zur Durchführung befugt sind und einen Testnachweis erteilen können. Daneben gibt es Corona-Selbsttests. Auch sie müssen unter Aufsicht der zur Durchführung eines Corona-Schnelltests befugten Personen vorgenommen werden.

Wie oft kann ich mich testen lassen? Sind die Tests kostenlos?Die Bürger-Testungen sind kostenlos. Sie können nach der aktuellen Testverordnung mindestens einmal wöchentlich in Anspruch genommen werden. Der Kreis Herford hat das Ministerium um eine Klarstellung gebeten: „Wir möchten aufgeklärt haben, wie oft sich die Bürger in der Woche kostenlos testen lassen können. Die Rechtslage ist derzeit nicht eindeutig. Das Land spricht von einmal wöchentlich, der Bund von mindestens einmal wöchentlich.“

Was passiert, wenn mein Schnell- oder Selbsttest positiv ist?Ist ein Schnell- oder Selbsttest positiv, ist die betroffene Person verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben und umgehend einen PCR-Test durchführen zu lassen. Die Quarantäne dauert zunächst bis zum Erhalt des PCR-Testergebnisses an. Die PCR-Testung ist im Anschluss an eine Schnell- oder Selbsttestung notwendig, da sie wesentlich präziser und zuverlässiger ist. Der PCR-Test kann nach Durchführung des positiven Schnell- oder Selbsttests kostenlos beim Hausarzt oder im Testzentrum (unter anderem an der Oststraße 23 in Herford) durchgeführt werden. Erst nach der Bestätigung eines positiven PCR-Tests gilt eine Person als infiziert.

Muss ich mich – wenn ich bestimmte Angebote gemäß der Allgemeinverfügung wahrnehmen möchte – auch dann testen lassen, wenn ich schon geimpft bin?Ja. Auch geimpfte Personen brauchen einen negativen, tagesaktuellen und bestätigten Schnell- oder Selbsttest, wenn sie beispielsweise im Einzelhandel einkaufen oder Zutritt zu einem Museum haben wollen.

Wo kann ich mich testen lassen?Es gibt derzeit drei große Testzentren im Kreis Herford, in denen täglich teilweise bis zu 6000 Tests durchgeführt werden können. Dazu bieten bestimmte Apotheken, Haus- und Zahnärzte, ärztlich oder zahnärztlich geführte Einrichtungen sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen Schnell- oder Selbsttests an. Eine Übersicht über alle etwa 50 Testzentren und -stellen im Kreis Herford gibt es auf der Internetseite des Kreises unter https://web.kreis-herford.de/s/jtckx.

Kommen noch weitere Testzentren und Teststellen hinzu?Es können im Kreis Herford nur solche Testzentren und -stellen Testungen durchführen, die einen Antrag bis zum 19. März gestellt haben. Das geben Regelungen seitens des Landes vor: „Unsere Test-Infrastruktur ist im Kreisgebiet derzeit flächendeckend sehr gut aufgestellt. Wir haben drei große Testzentren, an denen an sieben Tagen pro Woche tausende Tests durchgeführt werden können. Da der Bedarf derzeit gedeckt ist, dürfen wir zunächst keine weiteren Anträge genehmigen. Wir werden aber auf die Antragssteller zukommen, wenn sich die Situation ändert“, erklärt Altenhöner.

Was ermöglicht mir ein negativer, tagesaktueller und bescheinigter Schnell- oder Selbsttest?Er ermöglicht, bestimmte Angebote wahrzunehmen, die im Rahmen der Corona-Notbremse untersagt wären. Konkret bedeutet das: Besuch von Bibliotheken, Archiven mit einem negativen Testergebnis möglich. Besuch von Museen, Ausstellungen, Schlössern mit vorheriger Terminbuchung und negativem Testergebnis möglich. Besuch von Zoos und Tierparks mit Zutrittsregelung: mit vorheriger Terminbuchung möglich (negatives Testergebnis nur für geschlossene Räumlichkeiten notwendig). Einzelhandel und Handelseinrichtungen: mit vorheriger Terminbuchung und negativem Testergebnis möglich. Privilegierter Einzelhandel (Supermärkte, Tankstellen, Apotheken): Einkauf ohne Auflagen möglich. Körpernahe Dienstleistungen: negatives Testergebnis erforderlich. Für medizinisch notwendige Leistungen oder Friseure, nicht-medizinische Fußpflege und gewerbsmäßige Personenbeförderung sind keine negativen Testergebnisse notwendig.

Kontaktbeschränkungen: Kontakte sind in der Regel nur zwischen einem Hausstand und maximal einer weiteren Person erlaubt. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Eine Ausnahme gilt an Ostern (1.bis 5. April). In diesem Zeitraum dürfen sich alternativ auch zwei Hausstände mit maximal fünf Personen im öffentlichen Raum treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind auch hier nicht mitgerechnet.

Sportanlagen unter freiem Himmel können nur von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder ausschließlich von Personen eines Haushaltes genutzt werden. Ausgenommen ist Ostern (1.-5 April).