Apotheker erhöhen Test-Kapazitäten

Wer jetzt noch für das Osterwochenende einen Test-Termin vereinbaren möchte, hat schlechte Karten. Sowohl in der Stadthalle Spenge als auch im Testzelt an der Brandstraße in Enger können online keine Termine mehr gebucht werden. „Nur Ostermontag sind noch ein paar Plätze frei“, sagt Eckart Götz. Ansonsten sind die Kapazitäten in Spenge bereits erschöpft. Mit fünf bis sechs Personen wird dort an den Ostertagen täglich von 10 bis 13 Uhr getestet. Wer ohne Termin kommt, der muss auf eine zufällige Lücke hoffen.