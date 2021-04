Büchereimitarbeiterin Cordula Schuster aus Enger und Bibliothek sleiterin Regina Schlüter-Ruff aus Spenge empfehlen ebenfalls einige Schmöker verschiedener Couleur, die sich sicher auch gut in einem Osternest machen würden. „Mister Marple und die Schnüfflerbande“ von Sven Gerhardt ist eine Krimireihe für Sechs- bis Zehnjährige, erschienen im cbj-Verlag. „Die Schnüfflerbande besteht aus Theo und Elsa, die Fällen von vermissten Haustieren nachgehen. Der Spezialist für verdeckte Ermittlungen in ihrem Sonderkommando ist Theos Hamster Mister Marple, der für Nachforschungen beispielsweise in einen Zirkus eingeschleust wird“, fasst Cordula Schuster zusammen. „Spannend, vor allem aber lustig“ sei der Titel, von dem mittlerweile vier Geschichten erschienen sind.