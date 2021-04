Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstag, 1. April, um 18.15 Uhr auf der Herforder Straße Höhe Wietweg in Enger-Herringhausen. Eine 51-jährige BMW-Fahrerin hatte in Fahrtrichtung Enger einen Rückstau übersehen, der sich durch ein links abbiegendes Fahrzeug gebildet hatte. Der BMW prallte auf den stehenden Opel Corsa eines 34-Jährigen aus Spenge und schob diesen auf den davor wartenden Volvo eines 44-Jährigen Fahrzeugführers aus Spenge.

Dabei wurden die 51-Jährige BMW-Fahrerin sowie die 38-jährige Beifahrerin im Volvo und ihr 3-jähriges Kind leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei beteiligte Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt etwa 40.000 Euro geschätzt.