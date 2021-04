„Die alten Röhren für die Gasfüllung waren mundgeblasen. Das gilt in einigen Städten schon als Kunstwerk“, erklärt sie. Sie habe sich dazu entschieden, den alten Schriftzug zu erhalten und Schrift in der gleichen Farbe leuchten zu lassen, wie es ehemals bei Böckstiegel war. Eingefasst ist die blaue Neonschrift in einem Goldton. „Das passt auch gut zur goldenen Dekoration und den Vorhängen in meinem Geschäft“, sagt sie.

Wann sie ihren Spielwarenladen „Memories – Spiel und Spaß“ eröffnen kann, weiß Sabine Jahnke-Wippermann noch nicht. „Der Besuch soll eine Attraktion für Kinder sein. Unter den aktuellen Bedingungen zu eröffnen, wäre kein positiver Start und vermutlich würde es sich auch nicht lohnen“, bedauert die ehemalige Grundschullehrerin. Seit April 2020 hat sie den Laden gemietet und ist bereit, die Türen zu öffnen. „Kinder sollen hereinkommen, Dinge in die Hand nehmen und ausprobieren. Das ist aktuell einfach nicht möglich“, bedauert Jahnke-Wippermann.

Die Inhaberin setzt auf das Stöber- und Kauferlebnis, ihr Geschäft soll etwas Besonderes werden, nichts ist von der Stange. So wie die historische Leuchtschrift erhalten bleibt, sind zum Beispiel Ladentheke und Kasse aus der Gründerzeit, die Trennwand zum Schaufenster wurde entfernt, die Auslage begehbar gemacht. Hier sollen möglichst bald Kinder sitzen und in Büchern schmökern, auf einem großen Dino reiten oder sich mit Teddybär Jonas fotografieren lassen.