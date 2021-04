Dauernd klingelt das Telefon

Die Telefone der Praxen stehen kaum mehr still. Ohne Unterlass rufen Patienten an, die sich von ihrem Arzt informieren und/oder impfen lassen wollen. Aufgrund der vielen Anfragen hat die Gemeinschaftspraxis am Kirchplatz in Enger ein Schaubild der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auf ihrer Homepage veröffentlicht, das über die Priorisierung in der Impfreihenfolge aufklärt. Wie erwartet, wollen sich viele Menschen von ihrem Hausarzt impfen lassen.