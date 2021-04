Die meisten Politiker sahen das am Donnerstag in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Stadtplanung und Infrastruktur, Sicherheit, Ordnung und Soziales jedoch anders. Bockermann stellte in der Realschulaula die Ergebnisse von Untersuchungen zum Verkehrsaufkommen auf der Ringstraße vor, die das Planungsbüros Bockermann Fritze vorgenommen hatte. Im Fokus stehe diesmal nicht das Alltagsradwegekonzepts sondern die Sicherung der Schulwege und eine allgemeine Betrachtung der Verkehrssituation in der Innenstadt, betonte Bürgermeister Thomas Meyer. Bockermann berichtete, der Anteil von Fahrrädern am Gesamtverkehrsaufkommen sei in Enger verschwindend gering, er liege bei nur drei Prozent.