„Home but never alone“: Zetis-Funker beteiligen sich am Weltamateurfunktag

Enger (WB) -

Von Daniela Dembert

Den ganzen Morgen schon sitzt Delta, Foxtrot, Seven, X-Ray, Sierra (DF7XS), alias Peter Pöpperl, am Mikrofon, bedient die Regler und plaudert mit Gleichgesinnten. „Home but never alone“ lautet das diesjährige Motto des Weltamateurfunktages, der rund um den Globus am 18. April begangen wird.