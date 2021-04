Engeraner Stein ist gefragt

Enger (WB) -

Von Christina Bode

Die Baustoffbranche hat unter Corona nicht gelitten. Im Gegenteil: In der Region wird so viel gebaut, wie schon lange nicht mehr. Was viele nicht wissen: Die Wahrscheinlichkeit, dass in den Neubauten Steine aus Enger verbaut werden, ist sehr groß. Im Kalksandsteinwerk in Oldinghausen wird ein Großteil der Steine hergestellt, die später auf die Baustellen in der Region geliefert werden. Der Umsatz der BMO KS-Vertrieb, zu der das Kalksandsteinwerk in Enger gehört, stieg 2020 deutlich auf mehr als 50 Millionen Euro.