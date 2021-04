Enger (WB/KaWe) -

Gasgeruch in der Engeraner City? Am Kirchplatz riecht es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr nach verfaulten Eiern. Den Gestank nehmen auch noch Bürger im Bereich der Grundschule-Mitte wahr. Anwohner des Kirchenrundlings rufen schließlich die Feuerwehr an.