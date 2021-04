2020 wurde zunächst ein etwa 2000 Quadratmeter großer Anbau an den bestehenden Firmensitz von Betron Electronic Systems an der Dieselstraße/Dürkoppstraße realisiert, in dem jetzt das Lager und die gemeinsame Produktion beider Unternehmen sowie die Elektrofertigung untergebracht sind. Für den zweiten Bauabschnitt in diesem Jahr, der den Schaltschrankbau und die Verwaltung beheimaten soll, wurde das Nachbargrundstück gekauft, eine Verbindung beider Gebäude ist geplant.