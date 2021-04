Dennoch wird in der ruhigen Idylle an der Dieselstraße der Umbau des kompliziertesten Verkehrsknotenpunktes Ostwestfalen-Lippes entworfen und überwacht. Auf dem Jahnplatz wird Bielefeld auch optisch zur Großstadt. Vor dem Start der Umbauarbeiten schoben sich hier täglich 25.000 Fahrzeuge aus drei Richtungen durch ein Nadelöhr, das gleichzeitig von Bussen, Taxis, Fahrradfahrern und tausenden Passanten aufgesucht wird. Aus Aufgängen in den Bürgersteigen strömen Fahrgäste der U-Bahn hinzu. An den Fassaden und auf Dächern lenken bunte, helle, digitale Werbebotschaften vom Verkehr ab. Die Stickoxidbelastung zwang die Stadt, dort einzugreifen.