Haushalt in seltener Einigkeit verabschiedet

Dieser schließt im Wesentlichen an die Haushalte der Vorjahre an, wurde aber von der Politik um einige Punkte ergänzt: Investiert werden soll in die Infrastruktur der Offenen Ganztagsbetreuung der Schulen wie auch in die Sportanlagen an der Kaiserstraße und der Dreyener Straße. Eine Erhöhung des Haushaltsansatzes von 50.000 Euro soll für die Instandsetzung der Radwege verwendet werden. Dies sei, wie viele andere Maßnahmen auch, vor dem Hintergrund der langjährigen Mangelverwaltung in der Haushaltssicherung zwar „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, aber ein Schritt in die richtige Richtung, begrüßte Grünen-Fraktionsvorsitzende Regina Schlüter-Ruff die Entscheidungen.