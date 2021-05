Westfalenring in Enger: Immer wieder kracht‘s

Polizei macht Unfallschwerpunkte an Herforder und Hiddenhauser Straße aus – Crash an Ausfahrt Bielefelder Straße

Enger (WB) -

Von Kathrin Weege

Eine 73-Jährige Frau übersieht beim Abbiegen vom Westfalenring (L 557) in Enger den Gegenverkehr. Bei dem schweren Unfall werden drei Personen verletzt. Auch ihr Enkelkind (12). Der Unfall vom Dienstag vergangener Woche ist einer von vielen auf der Landstraße, die Bünde und Bielefeld verbindet. Dennoch gilt der Bereich, in dem sich sich der Crash ereignet hat – es war an der Ecke Bielefelder Straße – nicht als Unfallschwerpunkt.