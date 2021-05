Laut Polizei hatte der Herforder eine Wohnung in einem Haus an der Goethestraße in Enger ersteigert. Als er am Dienstag das Haus betreten wollte, kam es an der Haustür zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 28-jährigen Hausbewohner, der dem Herforder keinen Zutritt gewähren wollte.

Im Zuge der Streitigkeiten habe der 28-Jährige plötzlich eine Schreckschusspistole aus seiner Jackentasche gezogen und auf den Herforder gezielt. Der 49-Jährige ging und informierte die Polizei. Die Beamten stellten die Pistole und einen weiteren Schreckschussrevolver sicher, um weitere Straftaten zu verhindern. Der 28-jährige händigte den Beamten seinen kleinen Waffenschein aus, den diese ebenfalls sicherstellten.