Mountainbiker hetzen Rehe auf die Straße

„Wenn sie immer wieder gestört werden, rennen sie in Panik weg – meist über die stark befahrene Hiddenhauser Straße ins gegenüber liegende Waldstück“, so der Engeraner. Im letzten Jahr habe es zwei Wildunfälle gegeben, bei denen die Tiere getötet wurden. „Eins war eine tragende Ricke, das andere Reh war ebenfalls weiblich und am Gesäuge konnte man sehen, dass es schon Junge hat“, berichtet Lange. Die Kitze dürften ohne ihre Mutter verendet oder vom Fuchs gefressen worden sein. Wolf-Rüdiger Lange hat kein Problem mit Fußgängern oder Radfahrern, die auf den offiziellen Wegen unterwegs sind. „In meinem etwa sieben Hektar großen Waldstück ist inzwischen eine richtige Biker-Strecke angelegt.