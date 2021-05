Rauf aufs Rad und Kilometer sammeln!

Enger bei der Aktion Stadtradeln dabei – Fahrrad-Codieraktion mit dem ADFC am 29. Mai

Enger (WB) -

Von Daniela Dembert

Vom 16. Mai bis 5. Juni heißt es wieder: „Rauf auf den Sattel und in die Pedalen getreten!“ Zum zweiten Mal wird im Kreis Herford zum Stadtradeln aufgerufen und auch in der Widukindstadt sollen ordentlich Kilometer für ein gesundes Klima, den Spaß am Sport und natürlich auch die eigene Fitness erstrampelt werden.